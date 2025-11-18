هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو

قال المستشار محمد شوقي، النائب العام، إن تسليم مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري الخيار الأمثل لتعظيم العائد الاقتصادي.

أضاف خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي تقام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، أن النيابة العامة تولت بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية الجودة، لافتًا إلى إنتاج 265 كيلو جرامًا من السبائك عالية النقاء، ليجري تسليمها بعد ذلك إلى البنك المركزي المصري.

وأوضح أن التكامل بين المؤسسات شاهد على قدرة الدولة المصرية على إدارة مواردها بكفاءة، وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة؛ تسهم في دعم الخزانة العامة، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن النيابة العامة أصدرت ما يربو على 199 ألفًا من قرارات بيع المركبات، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليارًا و465 مليون جنيه.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي تقام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

