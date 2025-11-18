فيديوهات مسيئة توقع بصانعة محتوى في قبضة الشرطة
كتب : علاء عمران
المتهمة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
بلوجر في قبضة الشرطة
أمكن ضبطها بتقنين الإجراءات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.