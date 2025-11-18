حملات مرورية مكثفة.. ضبط 122 ألف مخالفة و94 حالة تعاطي مخدرات

كتب- أحمد أبو النجا:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كل الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 122.959 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير من غير تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الموبايل أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.وكمان تم فحص 1.572 سائق، واتضح إيجابية 94 حالة تعاطي مواد مخدرة بينهم.

الداخلية تضبط المخالفين

وفي الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 859 مخالفة متنوعة (تحميل ركاب، شروط التراخيص، الأمن والمتانة)، وفحص 120 سائق وطلعت 9 حالات تعاطي مواد مخدرة، كمان تم ضبط 15 محكوم عليهم بإجمالي 23 حكم، والتحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة مع كل المخالفين.