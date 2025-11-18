مليون جنيه وذهب و2 آيفون.. النيابة تأمر بحبس عاطل سرق شقة بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الشيخ زايد بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مليون جنيه ومشغولات ذهبية وهاتفين محمولين من داخل شقة بدائرة القسم، بعد اعتدائه على مالك الشقة بالضرب أثناء نومه.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة استكمال التحريات وفحص كاميرات المراقبة، وتحرير تقرير مفصل عن المسروقات المستردة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بتضرر صاحب الشقة، مترجم سوري الجنسية، من اعتداء مسلح أثناء نومه، حيث فوجئ شخصًا مجهولًا يحمل سلاحًا أبيض «سكين» وسرق مبلغًا ماليًا قدره مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية وهاتفين محمولين، ثم لاذ بالفرار.

جهود البحث والتحري

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى مرتكب الواقعة، عاطل يبلغ من العمر 25 عامًا. وبمواجهته أمام رئيس قطاع أكتوبر اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، مشيرًا إلى أنه اعتاد سرقة الشقق عن طريق التسلق.

إحالة المتهم للنيابة

تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق وأصدرت قرارها بحبسه على ذمة القضية، مع استمرار التحريات حول الواقعة واسترداد باقي المسروقات إذا وجدت.