تحولت لحظة عادية إلى مأساة لا تُنسى في الشارع التجاري بعزبة النخل بالقاهرة، حين اندلع حريق داخل شقة سكنية، وأودى بحياة طفلين اكبرهما لا يتجاوز العشر سنوات.

حسب روايات الجيران، كانت الأم قد نزلت من المنزل لإيصال ابنها الأكبر إلى المدرسة وأخذه لتناول جرعة الأنسولين، تاركة الطفلين الصغيرين في الشقة. لحظات قليلة، لكنها كانت كافية لتتحول الحياة إلى كابوس.

كابوس مرعب

عادت الأم لتجد منزلها وقد تحول بالكامل إلى رماد، وصوت صراخ الدخان يخنق المكان، لكن لم يكن هناك أي وسيلة لإنقاذ طفلَيها يحيى وياسين.

حاول الجيران الاتصال برجال الدفاع المدني فور رؤية الدخان الكثيف، لكن الشقة كانت قد اشتعلت بسرعة رهيبة، وكثافة الدخان حالت دون دخول أي شخص لإنقاذهما.

باشرت فرق الحماية المدنية الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، إلا أن مأساة الأسرة كانت قد اكتملت بالفعل.

جثتان على سرير واحد

فارق الطفلان الحياة نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، بينما تهدمت الشقة بالكامل ولم يتبقَ فيها أي أثر للوحدات السكنية. الأجهزة الأمنية والفنية فتحت تحقيقًا عاجلًا لتحديد أسباب الحريق، فيما أعرب الجيران عن صدمتهم وحزنهم الشديد لما حدث.

الشارع التجاري، الذي كان يعج بالحركة صباح اليوم، شهد صمتًا مأساويًا بعد الحادث، مع انتشار حزن الأهل والجيران على الفقد المأساوي للأطفال الصغار.