إعلان

"الأم رجعت لقت ولادها جثتين".. فاجعة شقة عزبة النخل

كتب : محمد شعبان

10:56 م 17/11/2025

تفحم شقة بعزبة النخل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحولت لحظة عادية إلى مأساة لا تُنسى في الشارع التجاري بعزبة النخل بالقاهرة، حين اندلع حريق داخل شقة سكنية، وأودى بحياة طفلين اكبرهما لا يتجاوز العشر سنوات.

حسب روايات الجيران، كانت الأم قد نزلت من المنزل لإيصال ابنها الأكبر إلى المدرسة وأخذه لتناول جرعة الأنسولين، تاركة الطفلين الصغيرين في الشقة. لحظات قليلة، لكنها كانت كافية لتتحول الحياة إلى كابوس.

كابوس مرعب

عادت الأم لتجد منزلها وقد تحول بالكامل إلى رماد، وصوت صراخ الدخان يخنق المكان، لكن لم يكن هناك أي وسيلة لإنقاذ طفلَيها يحيى وياسين.

حاول الجيران الاتصال برجال الدفاع المدني فور رؤية الدخان الكثيف، لكن الشقة كانت قد اشتعلت بسرعة رهيبة، وكثافة الدخان حالت دون دخول أي شخص لإنقاذهما.

582325064_4280191472239766_6683582674192241368_n

باشرت فرق الحماية المدنية الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، إلا أن مأساة الأسرة كانت قد اكتملت بالفعل.

جثتان على سرير واحد

فارق الطفلان الحياة نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، بينما تهدمت الشقة بالكامل ولم يتبقَ فيها أي أثر للوحدات السكنية. الأجهزة الأمنية والفنية فتحت تحقيقًا عاجلًا لتحديد أسباب الحريق، فيما أعرب الجيران عن صدمتهم وحزنهم الشديد لما حدث.

الشارع التجاري، الذي كان يعج بالحركة صباح اليوم، شهد صمتًا مأساويًا بعد الحادث، مع انتشار حزن الأهل والجيران على الفقد المأساوي للأطفال الصغار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مأساة عزبة النخل حريق عزبة النخل وفاة طفلين الحماية المدنية اختناق الدخان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو