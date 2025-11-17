إعلان

ضبط صانعة محتوى تنشر مقاطع خادشة عبر مواقع التواصل في التجمع

كتب : علاء عمران

06:42 م 17/11/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهدت مواقع التواصل موجة من الجدل بعد تداول مقاطع مصوّرة ظهرت فيها صانعة محتوى ترقص بشكل خادش، ما دفع إدارة حماية الآداب إلى متابعة انتشار الفيديوهات ورصد تفاصيلها.


وكشفت التحريات أنّ المتهمة تعمدت نشر تلك المقاطع عبر صفحتها لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، قبل أن تتحرك القوات المختصة لضبطها بعد تقنين الإجراءات داخل نطاق قسم التجمع الأول بالقاهرة.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها في المكان المشار إليه، وتبيّن أنّ لها معلومات جنائية سابقة. واعترفت خلال الاستجواب بنشر الفيديوهات لتحقيق مكاسب مالية.


واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانعة محتوى مقاطع خادشة حماية الآداب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مصر ضد كاب فيردي
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو