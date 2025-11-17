ضبط صانعة محتوى تنشر مقاطع خادشة عبر مواقع التواصل في التجمع



شهدت مواقع التواصل موجة من الجدل بعد تداول مقاطع مصوّرة ظهرت فيها صانعة محتوى ترقص بشكل خادش، ما دفع إدارة حماية الآداب إلى متابعة انتشار الفيديوهات ورصد تفاصيلها.



وكشفت التحريات أنّ المتهمة تعمدت نشر تلك المقاطع عبر صفحتها لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، قبل أن تتحرك القوات المختصة لضبطها بعد تقنين الإجراءات داخل نطاق قسم التجمع الأول بالقاهرة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها في المكان المشار إليه، وتبيّن أنّ لها معلومات جنائية سابقة. واعترفت خلال الاستجواب بنشر الفيديوهات لتحقيق مكاسب مالية.



واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.



