مؤيّد مرشح يطلق نارًا احتفالًا بنتيجة الانتخابات في أبشواي

شهد مركز أبشواي بمحافظة الفيوم تداولًا واسعًا لمقطع فيديو أثار حالة من الغضب، بعد أن ظهر خلاله احتفال صاخب تخللته طلقات نارية عقب إعلان فوز أحد المرشحين بعضوية مجلس النواب.

وكشفت التحريات أنّ أحد أنصار المرشح خرج إلى الشارع حاملًا بندقية آلية، وأطلق أعيرة نارية في الهواء تعبيرًا عن الفرحة، قبل أن تنتشر اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال دقائق.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته وضبطه في نطاق المركز، وعثرت بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة. واعترف خلال استجوابه بتنفيذ ما ظهر في الفيديو دون إنكار.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة.