فيديو على السوشيال.. القبض على سائق نقل يعرض حياة المواطنين للخطر

كتب : علاء عمران

12:55 م 17/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة على أحد الطرق السريعة بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة النقل بمقطورة سارية التراخيص وقائدها، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

القبض على سائق نقل فيديو على السوشيال مواقع التواصل الاجتماعي الطرق السريعة

