فيديو مثير| طلاب يعتدون على زميل أمام مدرسة بأسيوط.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

12:25 م 17/11/2025

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام ثلاثة طلاب بالتعدي على زميل لهم بالضرب وإحداث إصابته حال خروجه من إحدى المدارس بأسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرف أول (طالب) وطرف ثانٍ (3 طلاب الظاهرين في مقطع الفيديو)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، نتيجة اصطدام الطالب الأول بأحد طلاب الطرف الثاني أثناء سيرهم بدائرة المركز، مما دفعهم للتعدي عليه بالضرب بالأيدي، مسببين إصابته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وزارة الداخلية أسيوط مركز شرطة ديروط

