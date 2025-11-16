من أسيوط للجيزة.. كواليس اختفاء طالبة تركت منزل أسرتها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلاله أحد الأشخاص تغيب نجلته بمحافظة أسيوط، زاعمًا رفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص، تبين عدم تلقي أية بلاغات رسمية بشأن تغيب الفتاة. وتم استدعاء والدها وسؤاله، حيث أوضح أن ابنته طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا، غادرت المنزل لمرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات أسرية، مؤكدًا أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في غيابها.

كما اعترف بأن ادعاءه عبر مواقع التواصل جاء بدافع جذب اهتمام المسؤولين بشكواه. وأسفرت جهود البحث عن تحديد مكان الفتاة داخل نطاق محافظة الجيزة.

وبمناقشتها، أكدت أنها تركت منزل الأسرة بكامل إرادتها بسبب الخلافات الأسرية ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي تهيب فيه الأجهزة الأمنية بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر ادعاءات غير دقيقة عبر مواقع التواصل.