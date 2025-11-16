نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، والذى تضمن تجميع لعدد من الوقائع خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب باستخدام خاصية الذكاء الإصطناعى، والزعم بكونها انتهاكات انتخابية لم يتم اتخاذ إجراءات حيالها بمحافظتى سوهاج وأسيوط.

وأكد المصدر أن كافة تلك الوقائع المحدودة تم رصدها وفحصها فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتبين أن مصدرها عدد من أنصار مرشحين أخفقوا فى الإنتخابات فى إطار التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية.

ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد من خلال نشر الشائعات واختلاق الاكاذيب وتزييف الحقائق وهو ما يعيه الشعب المصرى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.