كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع مهندس مسن عقب صفع شاب له على وجهه أمام ابنته بمنطقة الهرم.

واستمع رجال المباحث لأقوال ابنة الضحية، التي وجهت اتهامًا للمتهم بالاعتداء على والدها وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود عيان من سكان العقار لكشف ملابسات الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم يفيد مصرع شخص داخل عقار بالدائرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الخلاف بين سيدة تستأجر شقة وسكان العقار كان متعلقًا بمبلغ 1500 جنيه لأعمال الصيانة، فاستدعت السيدة والدها، مهندس بالمعاش يبلغ من العمر 63 عامًا.

وتوصلت التحريات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين والد السيدة وساكن العقار، مما دفع الأخير للاعتداء عليه وصفعه على وجهه، وهو ما أدى إلى مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، الذي نفى قصده إنهاء حياة المهندس، وذكر أن المشادة الكلامية تطورت لاعتداء، وخلال الاشتباك صفعه على وجهه، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

