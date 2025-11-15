الحكم على متهم في "خلية الوراق" الإرهابية.. السبت

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق" الإرهابية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم تولى، في الفترة من عام 2013 حتى أبريل 2016، قيادة جماعة إرهابية هدفها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين – من الأول حتى الحادي عشر – بالاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم إرهابية، تضمنت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف منشآت الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء وأموال المواطنين ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي اعتمدت عليها الجماعة في تنفيذ أهدافها الإجرامية.