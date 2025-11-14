3 مصابين بينهم شرطي في حريق شقة بالبدرشين

أصيب 3 أشخاص بينهم شرطي بحروق في حريق شقة سكنية بقرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة من عقار بجوار نقطة الشرطة بقرية مزغونة.

تبوبمجرد وصول القوات، بدأ رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق الذي اتضح اندلاعه داخل شقة بالدور الأرضي لعقار مكون من 3 طوابق وسط تصاعد كثيف للدخان.

وخلال عملية السيطرة، أصيب أمين شرطة من الدفاع المدني بحروق نتيجة شدة اللهب، إضافة إلى إصابة اثنين من السكان بحالات اختناق وحروق بسيطة أثناء محاولتهم الخروج من العقار.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبرا منت لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما عملت القوات على تهوية المكان والتأكد من خلوه من أي مصادر اشتعال إضافية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي ستتولى فحص سبب الحريق ومعرفة ما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو أي عوامل أخرى.