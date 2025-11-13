إعلان

إحباط جلب ٢٠ كيلو مخدر MDMA بمطار القاهرة

كتب : محمد الصاوي

07:00 م 13/11/2025
    ضبط كمية من حبوب السعادة
    اللواء عبد الناصر موافي

أمرت نيابة النزهة بحبس راكبين أجانب ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بجلب ٢٠ كيلو مخدر MDMA.

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي في إحباط جلب كمية كبيرة من مخدر MDMA.

البداية عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي تفيد اعتزام راكبين أجانب بجلب كمية كبيرة من مخدر MDMA إلى داخل البلاد.

وبعرض المعلومات على اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، أمر بسرعة القبض على المتهمين.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول المتهمين على رحلة قادمة من فيينا قام رجال الجمارك برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، بتفتيش حقائب المتهمين تبين وجود مادة بلاستيكية، وعثر بداخلها على ٢٠ كيلو من مخدر MDMA.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بجلب المخدرات، وتهريبها داخل البلاد.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي مخدر MDMA الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

