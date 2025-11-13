إعلان

ضبط 150 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

كتب : علاء عمران

01:52 م 13/11/2025

مخالفات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 150251 مخالفة مرورية متنوعة، شملت أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1441 سائقًا، تبين إيجابية 74 حالة لتعاطي المواد المخدرة، فيما استمرت الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 853 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 124 سائقًا، تبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط محكوم عليهم والتحفظ على مركبات مخالفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

أول بيان من الداخلية بشأن فيديو التعدي على فتاة جسر السويس

نائب يطلق النار احتفالا بفوزه في انتخابات النواب.. والداخلية تصدر بيانا

رائحة الموت تكشف جريمة في "برميل" بشقة مهجورة في الجيزة.. والنيابة تحقق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات مرورية وزارة الداخلية تعاطي المواد المخدرة الحملات المرورية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
قلق في إثيوبيا من تحركات مصر في جيبوتي وإريتريا.. وخبير مصري يعلق
تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم
الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية