ضبط 150 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 150251 مخالفة مرورية متنوعة، شملت أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1441 سائقًا، تبين إيجابية 74 حالة لتعاطي المواد المخدرة، فيما استمرت الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 853 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 124 سائقًا، تبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط محكوم عليهم والتحفظ على مركبات مخالفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

