"طفل يُعذب بالكرباج".. ضبط المتهم بالجيزة بعد تداول الفيديو

فى واقعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر تضرر طفل من تعدٍ بالضرب بواسطة "سوط" بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات سابقة، وتم تحديد الشاكي ونجله، وهما مقاول وابنه مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام. وأقر الشاكي بأن أحد الأشخاص المقيمين بذات العنوان تعدى على نجله أثناء اللعب أمام المنزل، محدثًا إصابته بسحجات متفرقة.

وعقب التحريات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بتنفيذ الواقعة بسبب خلافات سابقة، وتخلص من الأداة المستخدمة في التعدي.

وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

