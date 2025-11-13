مصرع عنصرين إجراميين بالشرقية وضبط ترسانة سلاح ومخدرات بملايين

شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة على بؤر إجرامية في عدد من المحافظات، أسفرت عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة في نطاق محافظة الشرقية، كانا يشكلان تهديدًا أمنيًا كبيرًا ومطلوبين في قضايا جنايات مخدرات وأسلحة وسرقة.



وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن هذه البؤر كانت تقوم بجلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.



وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع العنصرين، وضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية.



وبحوزتهم 723 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والهيدرو والشابو والبودرة والأفيون والهيروين، إضافة إلى أكثر من 65 ألف قرص مخدر.



كما تم ضبط 119 قطعة سلاح ناري متنوعة، منها 33 بندقية آلية، و58 بندقية خرطوش، و25 فرد خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات بنحو 95 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والمخدرات والأسلحة خلال الفترة الأخيرة.



اقرأ أيضًا:



أول بيان من الداخلية بشأن فيديو التعدي على فتاة جسر السويس

نائب يطلق النار احتفالا بفوزه في انتخابات النواب.. والداخلية تصدر بيانا

رائحة الموت تكشف جريمة في "برميل" بشقة مهجورة في الجيزة.. والنيابة تحقق



