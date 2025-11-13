"سلوى" تطلب خلع زوجها: "محرم دخول اللحمة والفراخ بيتنا"

تقدمت "سلوى. م"، 33 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد 8 سنوات من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها يمنع دخول اللحمة والفراخ إلى المنزل بحجة التوفير، ما جعلها تشعر بالمهانة والحرمان، مؤكدة أنه أصبح بخيلًا لدرجة غير محتملة، وأن حياتها معه تحولت إلى جحيم.

وقالت الزوجة في دعواها رقم 531 لسنة 2024 : "اتجوزته وأنا فاكرة إنه حريص وبيحسبها صح، لكن بعد الجواز اكتشفت إنه مش حريص، ده بخيل فوق الوصف.. أول سنة كان كل حاجة بحساب، وبعد كده بدأ يمنع حاجات كتير من البيت بحجة إنها مش ضرورية".

وأضافت "سلوى": "كنت متقبلة إنه يقلل المصاريف لما الدنيا كانت صعبة، بس اللي حصل إنه زودها، بقى يمنع حتى الأكل الطبيعي.. اللحمة والفراخ بقوا محرّمين في البيت، يقول لي "دي رفاهية، إحنا مش في مطعم"، ويكتفي بالخضار والعدس والفول كل يوم، حتى لو العيال نفسهم في حاجة مختلفة".

وتابعت الزوجة حديثها: "ابني الصغير في يوم رجع من المدرسة بيعيط، بيقول لي زملاؤه بيأكلوا فراخ في اللانش بوكس، وأنا كل يوم جبنة.. وقتها قلبي اتكسر، حاولت أكلمه يفهم إن العيال محتاجين يتغذوا، لكن دون فائدة حتى لما أطبخ حاجة فيها شوية لحمة، يزعل ويقاطعني بالأيام".

وأكدت "سلوى" أنها حاولت أكثر من مرة تغييره، لكن دون جدوى: "كلمت أهله، قالولي "هو كده من زمان"، ومفيش فايدة.. حاولت أشتغل علشان أجيب اللي ناقص، بس هو رفض وقال لي: "مش محتاجين، إحنا عايشين كويس"، رغم إن العيال بيمرّضوا من ضعف الأكل".

وأوضحت الزوجة أن المشكلة لم تقف عند الطعام فقط، بل امتدت لكل تفاصيل الحياة: "حتى لبسي بقى يشتري لي من أرخص المحلات، وكل حاجة في البيت بحساب.. بقيت حاسة إني مش عايشة، دي حياة سجن".

واختتمت الزوجة دعواها قائلة: "مش عايزة أعيش حياتي بحساب لقمة ولا أكل عيالي زي الشحاتين، هو شايف إن ده اقتصاد وأنا شايفاه حرمان، وعلشان كده قررت أطلب الخلع وأعيش بكرامتي".

ولازالت دعوى الخلع منظورة امام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

