مباحث الضرائب تضبط 490 قضية في حملات موسعة خلال 24 ساعة



شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية، ضمن جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة وضبط مرتكبيها.



ونفذت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة استهدفت الأنشطة غير المشروعة في مجالات الضرائب والرسوم والجمارك.



وأسفرت جهود مباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة عن ضبط 490 قضية شملت قضايا ضرائب عامة، ومخالفات جمركية، وحالات تهرب وتحريات مدينين لمصلحة الضرائب.



وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها الموسعة على مستوى الجمهورية لملاحقة المخالفين وتعزيز منظومة الانضباط المالي والاقتصادي.



اقرأ أيضًا:



نائب يطلق النار احتفالا بفوزه في انتخابات النواب.. والداخلية تصدر بيانا

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2025/11/12/2889592



رائحة الموت تكشف جريمة في "برميل" بشقة مهجورة في الجيزة.. والنيابة تحقق

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2025/11/12/2889577



"بنتي وبينا مشاكل عائلية".. اعترافات المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2025/11/12/2889599