مباحث الضرائب تضبط 490 قضية في حملات موسعة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

10:31 ص 13/11/2025

مباحث الضرائب

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية، ضمن جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة وضبط مرتكبيها.


ونفذت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة استهدفت الأنشطة غير المشروعة في مجالات الضرائب والرسوم والجمارك.


وأسفرت جهود مباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة عن ضبط 490 قضية شملت قضايا ضرائب عامة، ومخالفات جمركية، وحالات تهرب وتحريات مدينين لمصلحة الضرائب.


وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها الموسعة على مستوى الجمهورية لملاحقة المخالفين وتعزيز منظومة الانضباط المالي والاقتصادي.


أجهزة وزارة الداخلية مباحث الضرائب حملات موسعة

