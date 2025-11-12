إعلان

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارة وتزوير أوراق ملكيتها في القاهرة

كتب : مصراوي

07:53 م 12/11/2025

المتهمون

ألقت قوات الأمن القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة سيارة وتزوير أوراق ملكيتها بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تررد شخصين على أحد معارض السيارات لبيع سيارة بموجب مستندات مزورة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما عاطلان مُقيمان بنطاق محافظتى المنوفية والقاهرة لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما توكيل مزور وسيارة.

بمواجهتهما أقرا باستئجار السيارة والاتفاق مع 3 عاطلين مقيمين بمحافظة القاهرة لاصطناع توكيل مزور حتى يتمكنا من بيع السيارة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التزوير، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

عصابة سرقة تزوير سيارة القاهرة

