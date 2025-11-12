كتب - علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان: "تمكين المرأة في المناصب القيادية بقوات حفظ السلام وتعزيز دورها في حماية الفئات الأولى بالرعاية"، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وذلك بمقر المركز.

تأتي الندوة الثانية من نوعها هذا العام، في إطار مرور 25 عامًا على قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يعزز دور المرأة في صنع القرار والأمن والسلم الدوليين.

وشهدت الندوة عرض تجارب واقعية لعدد من الكوادر النسائية المشاركات في مهام حفظ السلام بمناطق النزاعات المختلفة، واستعراض مساهمتهن في حماية المدنيين وتقديم الاستجابة الإنسانية، مع إشادة دولية بدور عناصر الشرطة النسائية المصرية، حيث باتت مصر من أكبر الدول المساهمة بعناصر نسائية في مهام حفظ السلام الأممية.

ويأتي عقد هذه الندوة في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام كدليل على أهمية المساهمات المصرية في مهام حفظ السلام الدولية، وحرص مصر على تعزيز دور المرأة في منظومة الأمن والسلم الدوليين.