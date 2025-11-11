التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالتجمع

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتين بالتجمع الخامس، كما كلفت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مصابين تمهيدًا للاستماع إلى أقوالهم، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع أعلى الطريق بالتجمع الخامس، وأسفر عن مصرع شخصين في الحال وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.