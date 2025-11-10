إعلان

مأساة على طريق التسعين تنتهي بجثتين و3 مصابين

كتب : محمد شعبان

08:29 م 10/11/2025

حادث تصادم - أرشيفية

شهد شارع التسعين في القاهرة الجديدة، حادث تصادم مأساوي بين سيارتين ملاكي، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي أمام شركة الكهرباء باتجاه منطقة المشير، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما جرى نقل الجثتين إلى المشرحة لتسليمها لذويهما بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورصدت الأجهزة الأمنية موقع الحادث، وتم عمل كردون أمني لمنع أي زحام أو ازدحام مروري، وجمع التحريات والشهادات لمعرفة أسباب التصادم وتحديد المسؤوليات.

