تشريح جثتي شقيقين توفيا بشكل مفاجئ بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت مدينة الصف حادثًا مؤلمًا أثار حزن أهالي عزبة بسيوني، بعد وفاة طفلين شقيقين بشكل مفاجئ، إذ ذهبا للنوم ولم يستيقظا مرة أخرى.

وتباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات وفاة الطفلين، حيث انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثتين وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة أيضًا الطب الشرعي بأخذ عينات حشوية من أمعاء الطفلين لفحصها والتأكد من وجود مواد سامة من عدمه، وقررت استدعاء أسرة الطفلين لسماع أقوالهم حول ملابسات الوفاة، بعدما أبلغ الأب الشرطة بأنه فوجئ بعدم استجابة طفليه عند إيقاظهما.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد وفاة شقيقين داخل مسكنهما في الصف، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلين يبلغ أحدهما حوالي 8 سنوات، والثاني 6 سنوات، وأنهما توفيا أثناء نومهما.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تنفيذاً لقرار النيابة العامة، ويجري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت باستدعاء والدي الطفلين لسماع أقوالهم.

