الداخلية: ضبط 116 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 116951 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1471 سائقًا، تبين إيجابية 76 حالة لتعاطي مواد مخدرة بينهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال، تمكنت الوزارة من ضبط 899 مخالفة متنوعة تشمل: تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة المركبات، وفحص 130 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

واتخذت الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.