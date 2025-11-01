إعلان

"قوادة و7 سيدات".. سقوط شبكة نسائية بتهمة تسهيل الدعارة على الإنترنت

كتب : صابر المحلاوي

08:24 م 01/11/2025

الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شبكة تضم 8 سيدات، بتهمة ممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب من خلال تطبيق إلكتروني.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن سيدة تقف وراء إدارة النشاط، حيث كانت تستخدم التطبيق للإعلان عن خدماتها واستقطاب راغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية، مع التنسيق بين العملاء وعدد من السيدات الأخريات مقابل عمولات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمة الرئيسية وسبع سيدات أخريات، لإحداهن معلومات جنائية، وذلك داخل نطاق محافظة القاهرة.

وبمواجهتهن، أقررن تفصيليًا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو الذي ورد في التحريات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

