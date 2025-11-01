اليوم.. محاكمة 21 متهماً بخلية "اللجان النوعية" في أكتوبر

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 21 متهماً، بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مجموعات العمل النوعي".

وتتعلق القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثانٍ أكتوبر، بتولي بعض المتهمين قيادة جماعة إرهابية ضمن مجموعات العمل النوعي المسلح التابعة لجماعة الإخوان، التي تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل، بما يخل بالنظام العام ويعرض حياة المجتمع وأمنه للخطر، ويهدد الحقوق والحريات المكفولة دستورياً وقانونياً، ويضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت لبعض المتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ولآخرين تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.