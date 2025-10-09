كتب ـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة الحوادث، إيداع المتهم بقتل "عبد الرحمن حازم" (طالب) ذبحًا وطعنًا داخل سوبر ماركت في منطقة المهندسين، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، 45 يومًا لإعداد تقرير وافٍ عن حالته النفسية و لبيان عما إذا كان يعاني من أي خلل عقلي، ومدى مسؤوليته الجنائية، عن ارتكاب الجريمة بحق الطفل.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل "حازم .ز"، والذي أكد أن نجل يعمل في سوبر ماركت مع أقاربه لمساعدته في توفير مصاريفه، وأنه في يوم الجريمة، كان نائمًا في المحل الذي يعمل فيه نجله الطفل بعد أن انتهي من ورديته، و تفاجيء بأحد العاملين بالمحل يخبره أن نجله قتله أحد الأشخاص :" الحق عبد الرحمن اتدبح ..واحد جه المحل ودبحو وجرى".

وتابع الأب، أمام جهات التحقيق "صحيت لقيت ابني مرمي على الأرض و غرقان دم في المحل"، موضحًا أنه أصيب بالذهول حين رآه فلذة كبده مذبوحا.

المتهم "م." الذي يعمل في سلسلة محلات كوافير شهيرة بالدقي، أقر تفصيلاً أمام جهات التحقيق بارتكاب جريمته بحق الطفل، بعد مطاردة الأهالي له حال هروبه من محل الجريمة وتسليمه للشرطة، عقب قتله الطفل ذبحًا بكسين.

وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل السوبر ماركت، التي رصدت لحظة ارتكاب المتهم جريمته، لضمها كحرز في القضية.

