قررت الدائرة "3" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود محمد عبد الحميد، تأجيل محاكمة 6 متهمين في واقعة اتهامهم بخطف شقيقتهم (مالكة محل عطارة) ونجلها و احتجازهما في منزل مهجور 45 يومًا لوجود خلاف مع زوجها في منطقة العمرانية، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.

وكشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 1565 لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6520 لسنة 2025 كٌلي جنوب الجيزة، أن المتهم الأول "إ.ف" خطف وآخر مجهول المجني عليها شقيقته "م.ف" عن طريق الإكراه حال تواجدها بمسكنها في العمرانية، إذ اقتادها عنوة إلى قيادة المتهم السادس، مصطحبين إياها إلى مسكنهم وباقي المتهمين بدائرة مركز شرطة البدرشين مقصين إياها بعيد عن أعين ذويها، وذلك في غضون عام 2021 بدائرتي قسم شرطة العمرانية والبدرشين بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمان الرابع والخامس، وفق أوراق الدعوى، خطفا المجني عليه الطفل "ي. ح" عن طريق الإكراه، حال محاولته لفك أسر والدته المجني عليها "م.ف"، من قبضة أشقائها المتهمين، و اصطحباه عنوة إلى مسكنهما في قرية المرازيق بالبدرشين مقصين إياه بعيدا عن أعين ذويه.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين وفق أوراق الدعوى، من الثاني وحتى السادسة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع الأول وآخر مجهول في خطف المجني عليها "م.ف" شقيقته، وذلك بأن أعدوا العدوة سويا ووزعوا الأدوار فيما بينهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين جيمعًا تهمة، احتجاز المجني عليها "مني ف"، وابنها الطفل "ي.ح"، في أحد المنازل الخاصة بالأسرة في منطقة المرازيق بالبدرشين، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال "م.ف" (مالكة محل عطارة) وأكدت بالتحقيقات، أنها على إثر خلافات بينها وبين زوجها، حضر شقيقها المتهم الأول "م.ف"، وآخر شقتها في العمرانية بالاتفاق مع ذويها باقي المتهمين، واصطحبها عن طريق الإكراه إلى منزل العائلة في منطقة المرازيق بالبدرشين، بعد أن تعدى عليها ضربا واقتيادها إلى منزل مهجور خاص بالعائلة، وعقب مرور فترة من الزمن نجحت في التواصل مع نجلها الطفل "ي.ح" ـ المجني عليه الثاني في الدعوى ـ للحضور لفك اسرها، وبحضور الأخير وأثناء هروبهما سويا، تواصلت المتهمة السادسة مع المتهم الثاني للإلحاق بها وعليه سارع الأخير وتمكن من القبض عليهما واعادها رفقة نجلها، وقام وباقي المتهمين باحتجازها في العين سكنهم حتى تم فك اسرها بمعرفة القوات الشرطية.

واستمعت النيابة العامة، الطفل المجني عليه "ي.ح"، على سبيل الاستدلال، وأكد بالتحقيقات، أن خاله المتهم الأول، بواقي المتهمين اصطحبوا والدته "م.ف"كرهًا عنها من داخل إلى محل سكنها، إلى البدرشين، و احتجزوها لفترة وصلت لمدة شهر ونص، وعقب تواصلها معه حضر رفقة آخر ـ "المجني عليه" ـ لفك أسرها إلا أن باقي المتهمين تمكنوا من القبض عليهم ومنعهم من الهروب مصطحبين إياهما عنوة إلى محل سكنهم، واحتجز و كلا منهما في غرفة منفردة.

و أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3 نوفمبر 2025.