الداخلية تكشف كذب صانعة محتوى زعمت تلفيق قضية لنجلها بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى صانعات المحتوى أن رجال الشرطة بقسم النزهة ألقوا القبض على نجلها دون وجه حق ولفقوا له قضية.

وتبيّن بالفحص أن الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأن الواقعة المزعومة لا تمت للحقيقة بصلة.

التحريات أوضحت أن السيدة سبق اتهامها في قضية "مشاجرة" عام 2024، وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

كما تبين أن الواقعة الحالية تعود إلى بلاغ تقدم به أحد الأشخاص ونجله الطالب لقسم شرطة النزهة يوم 15 سبتمبر الماضي، اتهموا خلاله ثلاثة أشخاص، بينهم نجل صانعة المحتوى، بالاستيلاء على مبلغ مالي من الطالب أمام مدرسته بالنزهة.

جرى ضبط المتهمين في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

