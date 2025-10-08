إعلان

مصدر أمني: 17 مصابا في حريق مخزن قطع غيار سيارات بالسلام

كتب : محمد شعبان

08:51 م 08/10/2025

موقع الحريق

قال مصدر أمني إن حريقا هائلا اندلع داخل مخزن لقطع غيار السيارات بمدينة السلام امتدت إلى وحدات سكنية مجاورة أسفر عن 17 مصابا بحالة اختناق بينهم 5 عناصر من الدفاع المدني.

ووصل مدير أمن القاهرة إلى موقع الحريق بعد تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن في 5 شارع مصطفى شرقاوي المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمدينة السلام.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات والمحال المجاورة.

بالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن مكون من طابق واحد يُستخدم لتخزين قطع غيار السيارات، ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي مما أسفر عن 3 حالات اختناق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وتحديد ملابسات الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لبيان الأسباب النهائية لاندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمخزن.

