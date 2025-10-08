انقلاب سيارة في ترعة بالصف وتحرك عاجل من الإنقاذ النهري

شهد طريق الصف الزراعي جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل إحدى الترع المتاخمة للطريق.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة في الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجارٍ انتشال السيارة بعد إنقاذ مصاب ونقله للمستشفى.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.