انقلاب سيارة في ترعة بالصف وتحرك عاجل من الإنقاذ النهري

كتب : محمد شعبان

07:43 م 08/10/2025

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة - أرشيفية

شهد طريق الصف الزراعي جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل إحدى الترع المتاخمة للطريق.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة في الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجارٍ انتشال السيارة بعد إنقاذ مصاب ونقله للمستشفى.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

