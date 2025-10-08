بمقابل مالي.. ضبط متهمين بممارسة الفجور على الإنترنت في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص وسيدة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالي، عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بمحافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام المتهمين — أحد الأشخاص وسيدة لها معلومات جنائية — بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة المحافظة، وبحوزتهما هاتفان محمولان، تبين من الفحص الفني احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بتفاصيل نشاطهما كما ورد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.