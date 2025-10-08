إعلان

حملات مكثفة توقف مضاربات العملات.. 23 مليون جنيه في قبضة الأمن

كتب : علاء عمران

12:16 م 08/10/2025

تجار العُملة

استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة على الأسواق المالية والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الصرف.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بلغت قيمتها المالية أكثر من 23 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملات امنية توقف مضاربات العملات النقد الأجنبي

