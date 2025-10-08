أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن احتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة يأتي في توقيت يعكس ما تحققه الدولة المصرية من نجاحات وإنجازات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الخريجين الجدد يصطفون اليوم في شموخ وصلابة، وقد تسلحوا بالعلم وتزودوا بالقدرات الفنية لأداء واجبهم الوطني في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال الاحتفال الذي شهده الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي جسدت قدرة الشعب المصري على الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الكرامة والسيادة على كامل التراب الوطني، موجهاً التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، مهد البطولات والتضحيات.

وأشار وزير الداخلية إلى أن العالم يشهد صراعات وأزمات متسارعة ألقت بظلالها على أمن واستقرار واقتصاديات الدول، إلا أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في تجاوز التحديات، وإعادة بناء الدولة، وتجسيد الجمهورية الجديدة بسواعد أبنائها وإرادتهم الوطنية.

وأوضح أن الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية ترتكز على تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على مقدرات الوطن، مشددًا على أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي الحاسم لكافة صور الجريمة، وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومنابع تمويلها، وإفشال محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها للنيل من استقرار البلاد وبث الشائعات وتضليل الشباب.

وأشار الوزير إلى أن احتفال هذا العام يأتي أيضًا متزامنًا مع الذكرى الخمسين لإنشاء أكاديمية الشرطة، التي التزمت منذ تأسيسها بإعداد رجل شرطة عصري متسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في منظومة التدريب بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، حيث جرى تطوير البرامج التعليمية والتأهيلية، وإتاحة فرص الدراسات العليا لخريجي كليات الحقوق والتربية الرياضية، ومنحهم درجة الماجستير في العلوم القانونية والمجالات الأمنية.

وأوضح أن المناهج الدراسية أصبحت تضم دورات متقدمة في اللغات الأجنبية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وأساليب المحاكاة الواقعية لسيناريوهات العمل الأمني، بما يُمكّن الخريجين من سرعة الانتقال إلى الحياة العملية باحترافية عالية.

وأضاف الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تحرص الوزارة على تعميم التقنيات الحديثة في مختلف قطاعاتها، حيث تم إعداد برامج دراسية جديدة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تشمل علوم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ومن المقرر تدريسها لطلبة الأكاديمية بدءًا من العام الدراسي الحالي.

كما يتم إعداد برامج تدريبية مماثلة لمعاهد معاونى الأمن، بما يحقق التكامل في منظومة الأداء الأمني التخصصي، مؤكدًا أن التطوير والتحديث سيظلان نهجًا ثابتًا داخل وزارة الداخلية لمواكبة أحدث المستجدات العلمية والعملية في مجالات العمل الأمني.

ووجّه اللواء محمود توفيق التحية والتقدير لأرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة الأبرار، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، كما هنأ أولياء أمور الخريجين على دعمهم ومساندتهم لأبنائهم خلال سنوات الدراسة.

وخاطب الوزير الخريجين قائلًا: "أنتم اليوم تنضمون إلى صفوف رجال الشرطة، لتحملوا رسالة نبيلة تتطلب الصدق في الأداء والإخلاص في العطاء، والالتزام بإعلاء سيادة القانون، وحماية أمن الوطن وسكينة المواطن".

واختتم وزير الداخلية كلمته مؤكدًا أن الشرطة المصرية تجدد عهدها للرئيس السيسي بمواصلة بذل الجهد والعطاء، للتصدي بحسم لكل ما يهدد أمن الوطن والمواطن، والحفاظ على مكتسبات الشعب المصري، ودعم مسيرة العمل الوطني في ظل القيادة الرشيدة.

