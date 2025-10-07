"ذبحه وهشم رأسه بشاكوش".. إحالة كهربائي لفضيلة المفتي لقتله مالك معرض أثاث بحلوان
كتب : أحمد عادل
04:08 م 07/10/2025
محاكمة تعبيرية
أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، أوراق كهربائي إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل مالك معرض أثاث في حلوان باستخدام مطرقة حديدية، بعد أن استدرجه لمنزله بحجة شراء أثاث.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 772 لسنة 2025 جنايات 15 مايو، والمقيدة برقم 112 لسنة 2025 كلي حلوان، أن المتهم "م. ع"، كهربائي، استدرج المجني عليه أشرف محمود ثابت أحمد إلى مسكنه بحجة شراء بعض الأثاث، بعدما عقد العزم على قتله وسرقة أمواله.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد أداة الجريمة، مطرقة حديدية وسكين، وباغت المجني عليه فور وصوله، وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه حتى أسقطه أرضًا، ثم أجهز عليه بطعنة في رقبته مستخدمًا السكين، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وقررت النيابة العامة بحلوان إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في التهم المسندة إليه.