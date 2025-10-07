كتب– صابر المحلاوي:

أنهى طالب بالمرحلة الإعدادية حياته شنقًا داخل منزله بمنطقة الوراق، بعدما مرّ بأزمة نفسية نتيجة معاقبة والدته له على رفضه الذهاب إلى المدرسة، وسحب هاتفه المحمول منه.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالب داخل مسكنه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطالب رفض التوجه إلى المدرسة، فقامت والدته بمعاقبته ومنعه من استخدام الهاتف المحمول، ما دفعه إلى إنهاء حياته شنقًا داخل إحدى غرف المنزل.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال أسرته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.