خناقة نص الليل ..ماذا جرى مع "صاصا" و فرقته على كورنيش النيل؟

يجرى رجال مباحث قسم دار السلام بالقاهرة، تحريات أولية في واقعة التعدي بالضرب على مؤدي المهرجانات "عصام صاصا" وفرقته من قبل جاردات ملهى ليلي بالمعادي، لتحديد ملابسات الواقعة.

أكد "حسام يوسف"، دفاع مؤدي المهرجانات "عصام صاصا"، أن رجال مباحث قسم دار السلام، تحفظوا على كاميرات المراقبة الخاصة الملهي الليلي الذي وقعت فيه مشاجرة لكشف ملابسات ما جرى بين الطرفين.

وتابع دفاع "صاصا"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مدير أعمال مؤدي المهرجانات خضع للكشف الطبي الظاهري بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد تعرضه للضرب، إذ تبين أنه أصيب بجرح سطحي في الظهر، وقدمه للجهات المختصة لحين التحقيق في الواقعة، موضحًا أن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهمين بالتعدى على موكله وفرقته.

وقال "حسام يوسف" دفاع مؤدي المهرجانات، إن موكله "عصام" كان المفترض أن يقدم فقرة غناء في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وقبل بدء الفقرة وقعت مشادة كلامية بين أحد أعضاء فرقته و الجاردات داخل الملهي تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين. إلا أن تدخل العاملين فض الشجار دون وقوع أي إصابات بين الطرفين.

وذكر "حسام"، أن "صاصا" تفاجئ حال مغادرته الملاهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بوجود جاردات أمام الملهي، على إثرها تجددت الاشتباكات مرة أخرى، بين الطرفين انتهت بالتعدى على مؤدي المهرجانات وفرقته وتهشيم سيارته على كورنيش النيل بالمعادي بعد مطاردة مثيرة تعرض لها "صاصا" من الطرف الآخر.

وتابع دفاع صاصا، أن موكله وفرقته ومدير أعمال تركوا سيارة "صاصا" على كورنيش النيل بعد تحطيمها من قبل الطرف الثاني، واستقلوا سيارة على الطريق، تحسبًا لعدم تطور الخلاف بين الطرفين ووقع إصابات. هذا ولم يتسن لمصراوي التأكد من رواية الطرف الآخر.

وتحفظت القوات على سيارة "صاصا" لحين معاينتها من قبل الجهات المختصة لتحديد مدى التلفيات التي أحدثها الجاردات، بعد القبض على طرفي المشاجرة.