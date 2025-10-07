إعلان

الداخلية: ضبط أكثر من 2600 قضية في حملات الأمن الاقتصادي خلال يوم واحد

كتب : علاء عمران

11:58 ص 07/10/2025

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة، وحماية مقدرات الدولة والمواطنين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تمكنت: من ضبط 1525 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، و1166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكبرة بجميع المحافظات، لتحقيق الانضباط الأمني ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

حملات الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائي مخالفات

