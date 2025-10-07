إعلان

الداخلية: غلق 118 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:52 ص 07/10/2025

قرار الغلق

أغلقت أجهزة وزارة الداخلية 118 محلًا لمخالفتها قرار الغلق وعدم الالتزام بمواعيد ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص باتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط في استخدام الطاقة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 118 مخالفة ضد المحال غير الملتزمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

