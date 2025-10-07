الداخلية: ضبط 99 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 99 ألف و22 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاء أبرز هذه المخالفات: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص)، وكما تم فحص 1952 سائقًا، وتبيّن إيجابية 106 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 987 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص 149 سائقًا، وتبيّن إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 17 محكومًا عليهم بإجمالي 53 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط على الطرق.