سحب 1004 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من سحب 1004 رخصة قيادة وتسيير، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس 2021، وجرى تفعيل لوائح المرور على المخالفين ممن لم يلتزموا بتركيبه.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تُمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المهلة المحددة.