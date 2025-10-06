بعد انتشار الفيديو.. ضبط سائق تاكسي طلب أجرة أعلى من التسعيرة بالمنيا

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة "تاكسي" بطلب مبلغ مالي أعلى من التسعيرة المقررة، فضلًا عن رغبته في اصطحاب أحد الأشخاص أثناء استقلال سيدة للسيارة، ولدى رفضها امتنع عن توصيلها بمدينة المنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب الفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

