ثقة في غير محلها.. سرقة دراجة عامل بأسلوب المغافلة بطنطا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، أظهر شكوى شخص من تعرضه لواقعة سرقة غريبة في محافظة الغربية، بعدما وثق لحظة فقدانه دراجته النارية بطريقة ماكرة لا تخطر على بال.

القصة بدأت مع سير عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بدراجته في شارع مزدحم، فطلب منه أحد الأشخاص مساعدته ويقود الدراجة حتى يتجاوز الزحام.

بدافع الطيبة، وافق العامل، لكنه فوجئ في لحظة إن الشخص الذي ساعده هرب بالدراجة بلا رجعة.

وبالفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم — عاطل له معلومات جنائية ومقيم بنفس المنطقة وتم ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الجريمة، وأرشد عن الدراجة النارية المسروقة، اللي تم ضبطها وإعادتها لصاحبها.

التحقيقات كشفت إن الواقعة كانت خطة سريعة بأسلوب المغافلة، لكنها ما استمرتش كتير بفضل التحرك الأمني السريع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.