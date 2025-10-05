"هدى" تطلب الخلع: "بيحب كل الستات وبيقولي جوزيني"

تقدمت هدى.م (29 عامًا) بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد عام ونصف فقط من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "اتجوزت راجل بيحب كل الستات.. بيبص لأي واحدة، وبيقولي جوزيني".

وقالت الزوجة في دعواها إنها ارتبطت بزوجها بعد قصة حب دامت عامين، وكانت تراه الرجل المثالي الحنون والعاقل، لكنها اكتشفت بعد الزواج أنه يعشق لفت انتباه النساء ويتحدث عن كل امرأة يقابلها.

وأضافت: "كنت فاكرة بيهزر، لكن الموضوع زاد عن حده.. كل مرة يشوف واحدة يقولي نفسي أتجوز زيها، ولما أزعل يقولي بمنتهى البساطة: أنا راجل ومفيهاش حاجة".

وأوضحت "هدى" أن زوجها بدأ يتواصل مع نساء على مواقع التواصل الاجتماعي ويرسل لهن عبارات غزل، مبررًا تصرفه بأنه "مجرد دردشة عادية".

وتابعت: "الصدمة لما طلب مني أساعده يلاقي واحدة يتجوزها تانية، يقولي عايز واحدة تساعدني في الشغل ومش هتقلل من مكانتك".

وأكدت الزوجة أنها فقدت ثقتها بنفسها بعد مقارنته الدائمة لها بنساء أخريات، قائلة: "كان بيقارنني بكل ست يشوفها، ويقولي غيري شكلك، ليه ما تبقيش زي دي أو دي".

واختتمت حديثها قائلة: "لما لقيته مصمم يعيش حياته بالطريقة دي ومش ناوي يتغير، قررت أرفع دعوى خلع.. مش هكمل مع راجل شايف الستات كلها غيري".