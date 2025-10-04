

دخلت المنتجة سارة خليفة في حالة بكاء وانهيار تام أمام هيئة المحكمة أثناء محاكمتها و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.



وقالت سارة خليفة لرئيس الهيئة: "ممكن حضرتك تسمعني يا ريس؟ أنا ضحية السوشيال ميديا، أنا مش بكلم حضرتك في القانون، إنسانيًا ممكن تسمعني؟"



وأضافت: "أقسم بالله العظيم عمري ما اشتغلت في المخدرات، أنا بشتغل في كل حاجة، بس عمري ما اشتغلت في المخدرات. مامتي وبابا ناس محترمين وبيصلوا، إزاي أشيل مخدرات؟"



وتابعت: "أقسم بالله العظيم التلاتة أنا مظلومة، وعمري ما عملت كده، أنا اتاخدت لما قلت إن أخويا بيتعذب."



وكانت تحقيقات النيابة العامة -حصل "مصراوي" على نسخة منها- كشفت عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.



وأقرت المتهمة "سارة خليفة" في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل ملكها لحقن "حقنة نضارة في الوجه".



وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي أنا معجب بيكي وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعدها بحوالي 7 شهور حسيت إن ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي".



وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.



وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.



اقرأ أيضا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026