كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى طلبات دفاع المتهم الثالث في قضية اتهام المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بـ"جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة".

وخلال الجلسة، طلب دفاع المتهم الثالث من المحكمة تمكينه من الاطلاع على ملف القضية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة رفضت تمكينه من ذلك خلال مرحلة التحقيقات.

وكانت تحقيقات النيابة العامة - حصل "مصراوي" على نسخة منها- قد كشفت عن علاقة المنتجة سارة خليفة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي المتهم في القضية.

وأوضحت المتهمة "سارة خليفة" في أقوالها أمام النيابة، في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره إلى عيادة التجميل الخاصة بها لحقن "نضارة الوجه".

وقالت في التحقيقات: "المتهم الخامس قالي إنه عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وكان باين عليه شخص طبيعي جدًا، وبعد 3 شهور قالّي إنه معجب بيا وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا... وبعد حوالي 7 شهور حسيت إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عنه شكله بلطجي".

وأضافت أنها حاولت إنهاء العلاقة، إلا أن المتهم رفض واستمر في ملاحقتها، حتى بعد خطوبتها، ما دفعها إلى الإبلاغ عنه، ثم سافرت خارج البلاد قبل أن تعود عقب القبض عليه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بـ جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، ضمن واحدة من أكبر القضايا الجنائية في هذا الشأن خلال العام الجاري.

اقرأ أيضا:



"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟