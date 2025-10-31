تفاصيل العثور على جثة طالب داخل حظيرة مواشي بمنشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة طالب عُثر عليه مشنوقًا داخل حظيرة مواشي بقرية الحاجر التابعة لمركز منشأة القناطر، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الفحص الطبي الشرعي.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وظروفه، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة الواقعة بالقرب من المدرسة والحظيرة محل الحادث، وسؤال عدد من شهود العيان والجيران وأصدقاء المجني عليه.

واستدعت النيابة أسرة الطالب المتوفى؛ لسماع أقوالهم حول آخر مرة شاهدوه فيها، وسير يومه منذ مغادرته المنزل حتى اكتشاف جثته، مع التحفظ على الهاتف المحمول الخاص به إن وُجد، لفحص محتواه بمعرفة الجهات المختصة.

كما أمرت بفحص مكان العثور على الجثة بمعرفة رجال الأدلة الجنائية، ورفع البصمات وآثار الأقدام المحتملة داخل الحظيرة، تمهيدًا لبيان وجود أي آثار مقاومة أو دخول غريب إلى المكان.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة الغامضة التي هزت قرية الحاجر، وبيان ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار أم جريمة مدبّرة.

وأشارت التحريات إلى تلقي مركز منشأة القناطر بلاغا بالعثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي بعد عدة ساعات من تغيبه حيث ذهب إلى المدرسة ولم يعد لمنزله مرة أخرى وبحثت عنه أسرته حتى تم العثور على جثة داخل معلف مواشي قديم بالقرب من مدرسته.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وتبين من الفحص وجود جثة لطفل في العقد الأول من عمره ملفوف سلك حول رقبته وقد فارق الحياة.

وذكرت أسرة الطفل أنه خرج صباح يوم الأربعاء ذاهبا إلى مدرسته لكنه لم يعد في الموعد المحدد وغاب لساعات طويلة وبدأت أسرته وأهالي البلدة في البحث عنه حتى تم العثور على جثته في الحظيرة القديمة بالقرب من المدرسة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.