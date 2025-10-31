رقصت بطريقة خادشة.. ضبط بلوجر نشرت فيديوهات مخلة في الإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لصانعة محتوى تقوم بالرقص بشكل خادش للحياء ويتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارستها للنشاط المشار إليه.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر تلك المقاطع عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.